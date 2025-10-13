СМИ поймали Трампа на эмоциях из-за действий Китая

Президент США Дональд Трамп оказался в тупике и испытывает гнев из-за уроков, которые его стране преподал Китай. Об этом пишет китайский портал Sohu.

По данным издания, первым ударом стало то, что американский лидер не получил Нобелевскую премию мира.

«С момента возвращения в Белый дом он был занят посредничеством в конфликтах, участвовал в различных миротворческих операциях, чтобы выиграть премию», — говорится в статье.

По словам журналистов, второй удар последовал из Китая, поскольку 9 октября Министерство торговли КНР опубликовало заявление, согласно которому, для любого экспорта продуктов, содержащих китайские редкоземельные металлы, потребуется разрешение Китая. Автор отметил, что подобное решение ущемляет индустрию высоких технологий в США, включая производство истребителей F-35.

Помимо этого, третьим ударом стало объявление Китая о том, что страна будет взимать «специальные сборы за портовое обслуживание» с американских судов. За решением последовали ответные меры Трампа. Он решил увеличить тарифы до 130% для китайских представителей с 1 ноября.

До этого Трамп во время общения с прессой на борту самолета по пути на Ближний Восток подтвердил намерение ввести с ноября пошлины в отношении КНР.

Ранее Китай отказал США в телефонном разговоре.