На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ поймали Трампа на эмоциях из-за действий Китая

Sohu: Трамп испытывает гнев из-за уроков, которые Китай преподал США
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп оказался в тупике и испытывает гнев из-за уроков, которые его стране преподал Китай. Об этом пишет китайский портал Sohu.

По данным издания, первым ударом стало то, что американский лидер не получил Нобелевскую премию мира.

«С момента возвращения в Белый дом он был занят посредничеством в конфликтах, участвовал в различных миротворческих операциях, чтобы выиграть премию», — говорится в статье.

По словам журналистов, второй удар последовал из Китая, поскольку 9 октября Министерство торговли КНР опубликовало заявление, согласно которому, для любого экспорта продуктов, содержащих китайские редкоземельные металлы, потребуется разрешение Китая. Автор отметил, что подобное решение ущемляет индустрию высоких технологий в США, включая производство истребителей F-35.

Помимо этого, третьим ударом стало объявление Китая о том, что страна будет взимать «специальные сборы за портовое обслуживание» с американских судов. За решением последовали ответные меры Трампа. Он решил увеличить тарифы до 130% для китайских представителей с 1 ноября.

До этого Трамп во время общения с прессой на борту самолета по пути на Ближний Восток подтвердил намерение ввести с ноября пошлины в отношении КНР.

Ранее Китай отказал США в телефонном разговоре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами