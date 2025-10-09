На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа сумма пенсионных накоплений, которую можно забрать в 2026 году

Экономист Балынин: можно забрать пенсионные накопления до 440 тыс. руб. в 2026 году
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Мужчины 60 лет и женщины 55 лет смогут забрать всю сумму пенсионных накоплений в 2026 году, если она не превышает 440 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его прогнозу, ежегодно в 2026–2028 годах порядка 700–800 тыс. человек будут получать единовременную выплату из средств пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах.

Экономист пояснил, что с 2026 года прожиточный минимум на душу населения увеличится до 18,94 тыс. рублей, а прожиточный минимум пенсионера — до 16,29 тыс. рублей. В 2027 году эти показатели вырастут до 19,7 тыс. и 16,94 тыс. рублей соответственно, в 2028 году — до 20,49 тыс. и 17,62 тыс. рублей.

«При ожидаемом периоде выплаты в 270 месяцев минимальная сумма для назначения накопительной пенсии составит около 440 тыс. рублей. Если накоплений меньше, гражданину полагается единовременная выплата. Планируется, что Социальный фонд России в 2026 году осуществит разовую выплату 705,9 тыс. человек, в 2027 году — около 593 тыс., в 2028 году — 574 тыс. Средний размер единовременной выплаты составит от 68,1 тыс. до 113,5 тыс. рублей», — отметил Балынин.

Он уточнил, что застрахованные лица могут выбрать один из двух вариантов получения пенсионных накоплений — пожизненную накопительную пенсию или срочную пенсионную выплату. Разовая выплата назначается, если сумма накоплений меньше установленного расчетного значения, которое зависит от прожиточного минимума пенсионера, то есть 440 тыс. рублей в 2026 году.

Ранее был назван размер пенсии, комфортной для россиян.

