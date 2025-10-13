На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Банки объяснили долгий возврат денег на карту после отмены покупки

Ассоциация банков: для возврата денег на карту нужно минимум три дня
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

При отказе от покупки процедура возврата денег на карту требует минимум трех дней, что связано с чисто техническими моментами. Это вполне допустимый период, который не нарушает никаких законов, объяснил в беседе с НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

Так он прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова установить предельный 24-часовой срок для возврата средств покупателям. По его словам, сегодня, если деньги не вернулись мгновенно, срок ожидания может растянуться на десять дней. По мнению Тосуняна, идея о суточном лимите – это крайность.

«Потребитель имеет право на отказ, но нужно дать время организациям. Если десять дней – это много, можно установить три дня, но не сутки, — подчеркнул эксперт. — Сутки – это слишком сжатые сроки, это создаст лишние хлопоты, будет больше суеты. Средний срок возврата средств сегодня составляет меньше недели».

По его словам, процедура затягивается из-за необходимости предоставить подтверждение со стороны магазина об отмене покупки, а также оформить необходимые для возврата документы. При этом покупатель может вернуть товар по своему капризу – на этом фоне важно не загонять магазины и банки в невыполнимые условия, заключил Тосунян.

Напомним, также Чернышов предложил ввести механизм самозапрета на автоматические списания с банковских карт, адресовав свое обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Он заявил, что механизм такого самозапрета позволил бы клиенту банка в мобильном приложении или личном кабинете установить настройку, с которой любые такие платежи были бы заблокированы. Парламентарий считает, что это значительно повысит уровень осознанности граждан при заключении подобных договоров.

Ранее Сбер начал возвращать похищенные мошенниками деньги без суда и полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами