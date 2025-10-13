Цена на растворимый кофе в России превысила 4 тысячи рублей за килограмм

В России растворимый кофе подорожал до четырех тысяч рублей за килограмм

Стоимость растворимого кофе в России в сентябре превысила четыре тысячи рублей за килограмм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

К основным причинам увеличения цен относятся: неблагоприятная ситуация с урожаем в Бразилии, пошлины со стороны США против бразильского кофе, а также наращивание запасов европейскими производителями.

Росстат уточнил, что средняя цена на натуральный растворимый кофе в России в прошлом месяце впервые достигла 4006 рублей против 3988 рублей в августе. Подорожал и зерновой, и молотый кофе — почти до двух тысяч рублей.

При этом за последний год арабика подорожала примерно в 1,5 раза, а робуста — в 1,4 раза за три месяца.

До этого стало известно, что в первые дни октября в России заметнее всего подешевели апельсины, мандарины и капуста. По данным специалистов аналитической компании NTech, средневзвешенные цены на апельсины снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 152,55 рубля за килограмм. Стоимость мандаринов и капусты уменьшилась на 12%, составив 198,44 и 25,25 рубля соответственно.

Ранее россиянам назвали напиток, который бодрит лучше, чем кофе.