На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России превратили токсичные отходы угледобычи в прочные кирпичи

ПНИПУ: создан метод переработки пустых пород из терриконов
close
Пресс-служба Пермского Политеха

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли решение проблемы терриконов — искусственных насыпей из пустой породы, которые достигают десятков метров в высоту. Эти отвалы на местах угледобычи не только занимают огромные площади, но и становятся источниками токсичных выбросов. Специалисты предложили использовать образующиеся отходы в производстве строительных материалов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Ежедневно один горящий террикон выделяет 4–5 тонн оксидов углерода и до 1100 кг сернистого ангидрида, что наносит вред экологии и здоровью людей.

Исследователи изучили возможность применения горелых и не горелых терриконов в качестве минеральных добавок для цемента и бетона. Химический анализ показал, что не горелые отвалы содержат каолинит и кварц, которые после обжига приобретают пуццоланическую активность — способность усиливать прочность цементных смесей. Горелые терриконы, состоящие в основном из кварца, также могут частично заменять цемент без значительной потери качества.

Эксперименты подтвердили, что замена 20% цемента не горелым террикоником повышает прочность строительного раствора на 21% по сравнению с традиционными составами. Это открывает новые возможности для создания более долговечных и экологичных стройматериалов.

Традиционные методы рекультивации терриконов — выравнивание и озеленение — требуют огромных затрат, до десятков миллионов рублей на один отвал. Технология ПНИПУ не только сокращает расходы на утилизацию, но и превращает отходы в ценный ресурс. Например, в Кизеловском угольном бассейне (Пермский край), где объем техногенных отходов оценивается в 13 млн кубометров, применение этой методики может значительно снизить нагрузку на окружающую среду.

Ранее российские ученые научились очищать воду с помощью нефтешламов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами