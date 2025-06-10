В России превратили токсичные отходы угледобычи в прочные кирпичи

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли решение проблемы терриконов — искусственных насыпей из пустой породы, которые достигают десятков метров в высоту. Эти отвалы на местах угледобычи не только занимают огромные площади, но и становятся источниками токсичных выбросов. Специалисты предложили использовать образующиеся отходы в производстве строительных материалов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Ежедневно один горящий террикон выделяет 4–5 тонн оксидов углерода и до 1100 кг сернистого ангидрида, что наносит вред экологии и здоровью людей.

Исследователи изучили возможность применения горелых и не горелых терриконов в качестве минеральных добавок для цемента и бетона. Химический анализ показал, что не горелые отвалы содержат каолинит и кварц, которые после обжига приобретают пуццоланическую активность — способность усиливать прочность цементных смесей. Горелые терриконы, состоящие в основном из кварца, также могут частично заменять цемент без значительной потери качества.

Эксперименты подтвердили, что замена 20% цемента не горелым террикоником повышает прочность строительного раствора на 21% по сравнению с традиционными составами. Это открывает новые возможности для создания более долговечных и экологичных стройматериалов.

Традиционные методы рекультивации терриконов — выравнивание и озеленение — требуют огромных затрат, до десятков миллионов рублей на один отвал. Технология ПНИПУ не только сокращает расходы на утилизацию, но и превращает отходы в ценный ресурс. Например, в Кизеловском угольном бассейне (Пермский край), где объем техногенных отходов оценивается в 13 млн кубометров, применение этой методики может значительно снизить нагрузку на окружающую среду.

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