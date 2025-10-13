В России оценили слова Силуанова о бокале вина за обедом

В России практика из «бокала вина за обедом» может превратиться в неконтролируемую вакханалию, сказал «Газете.Ru» управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

«При оценке данной инициативы важно учитывать национальный менталитет, устоявшиеся традиции, а также вектор государства, направленный на формирование здорового образа жизни. Кажется, что в нашем обществе такая практика может из «бокала за обедом» превратиться в неконтролируемую вакханалию. Исходя из публичных опросов, проводимых среди работающего населения России, алкоголь на работе употребляют 14-19%. Но это общая статистика, без детализации на ланчи, корпоративы и отмечание иных событий, например, дней рождения», — отметил Целищев.

Он добавил, что если говорить про опыт других стран, то законодательно везде запрещено распитие спиртных напитков во время рабочего дня. Однако есть традиции, которые допускают, например, во Франции выпить бокал вина или сидра за обедом, а в Испании и Германии — кружку пива, уточнил Целищев. Вместе с тем есть четкий тренд крупных и международных компаний по формализации запрета во внутренних регламентных документах, заключил эксперт.

18 сентября 2025 года в ходе пленарной сессии на Московском финансовом форуме глава Минфина Антон Силуанов пошутил о бокале вина за обедом. Он поинтересовался, почему столичный работник не может выпить бокал вина, как это делают в Германии и Италии. Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ сказал, что в Германии производительность труда выше, чем в России, в 1,7 раза, но при этом в Москве она примерно такая же. «Вы посмотрите, вы видели немцев, которые переработали? Большой обеденный перерыв, бокал пива. Короткая рабочая неделя», — сказал Собянин. Силуанов подытожил, что «все-таки работаем больше, наверное».

Ранее россиян предупредили о подорожании белорусских вин.