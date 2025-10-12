В Минэнерго высказались о моратории на обнуление топливного демпфера

Мораторий (временное приостановление или отсрочка) на обнуление топливного демпфера (когда власти выплачивают субсидии нефтяникам, чтобы те поставляли больше топлива на российский рынок, а не экспортировали; если продажи бензина и дизеля за границу выгоднее, нефтяным компаниям компенсируют разницу, а если внутренние цены выше — демпфер обнуляется) стабилизирует цены на внутреннем рынке, заявили ТАСС в пресс-службе Минэнерго.

В министерстве отметили, что эта мера также позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на моторное топливо для его производителей. А вывод из-под акциза (косвенного налога, налагаемого на топливо в момент производства) дизельного топлива, которое получают смешивая его летние сорта с авиационным керосином, повысит экономическую эффективность выпуска морозостойких сортов дизтоплива. Предельная температура его фильтруемости и застывания будет выше.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года вводится мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Его будут рассчитывать без учета отклонения средних оптовых цен на дизтопливо и 92-й бензин от предельных отметок.

Специальный демпфирующий механизм действует в России с 2019 года. Нефтяные компании страны получают выплаты из бюджета, когда экспортная цена на топливо выше установленных внутренних цен. Таким образом кабмин возмещает компаниям прибыль и способствует продажам нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Ранее россиянам пообещали, что рост цен на бензин замедлится.