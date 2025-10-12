На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минэнерго высказались о моратории на обнуление топливного демпфера

В Минэнерго назвали плюсы моратория на обнуление топливного демпфера
Минэнерго

Мораторий (временное приостановление или отсрочка) на обнуление топливного демпфера (когда власти выплачивают субсидии нефтяникам, чтобы те поставляли больше топлива на российский рынок, а не экспортировали; если продажи бензина и дизеля за границу выгоднее, нефтяным компаниям компенсируют разницу, а если внутренние цены выше — демпфер обнуляется) стабилизирует цены на внутреннем рынке, заявили ТАСС в пресс-службе Минэнерго.

В министерстве отметили, что эта мера также позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на моторное топливо для его производителей. А вывод из-под акциза (косвенного налога, налагаемого на топливо в момент производства) дизельного топлива, которое получают смешивая его летние сорта с авиационным керосином, повысит экономическую эффективность выпуска морозостойких сортов дизтоплива. Предельная температура его фильтруемости и застывания будет выше.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года вводится мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Его будут рассчитывать без учета отклонения средних оптовых цен на дизтопливо и 92-й бензин от предельных отметок.

Специальный демпфирующий механизм действует в России с 2019 года. Нефтяные компании страны получают выплаты из бюджета, когда экспортная цена на топливо выше установленных внутренних цен. Таким образом кабмин возмещает компаниям прибыль и способствует продажам нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Ранее россиянам пообещали, что рост цен на бензин замедлится.

