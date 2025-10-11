На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы потери рынка криптовалюты США после решения Трампа ввести пошлины против КНР

Bloomberg: криптовалютный рынок США потерял $10 млрд за сутки
true
true
true
close
Depositphotos

Рынок криптовалюты США потерял $10 млрд за последние сутки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржевого агрегатора Coinglass.

«Слабость на криптовалютном рынке ощущалась уже с пятницы. По данным Coinglass, за последние 24 часа было списано около $10 млрд в ходе крупнейшей волны ликвидации как минимум с начала апреля», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что, в частности, после анонса торговых пошлин против Китая президентом США Дональдом Трампом трейдеры ликвидировали позиции на сумму более $7 млрд. При этом стоимость биткоина упала на 12%, что стало сильнейшим проседанием с начала апреля, следует из материала.

Накануне Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее рынок криптовалют пережил крупнейшее падение с апреля.

