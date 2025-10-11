Россиянам объяснили причины роста шринкляфляции в 2025 году

Тренд на шринкфляцию, при которой вес или количество продукта в упаковке уменьшается, а цена остается прежней, наблюдается в России в 2025 году. Подобная ситуацию определяет рост сберегательной активности на фоне высоких процентных ставок по вкладам и изменением потребительских привычек, рассказал ТАССТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, все больше россиян покупают упаковки меньшего размера, чтобы можно было сразу съесть или использовать продукт, не храня и не выбрасывая остатки. Производители в свою очередь уменьшают вес и размера упаковки, чтобы «оптимизировать рост инфляционных издержек, сохранив при этом возможность для потребителя купить привычный продукт по прежней цене».

Богданов также отметил, что шринкфляция может встречаться во всех категориях товаров.

До этого стало известно, что феномен скимпфляции, когда качественные ингредиенты в продуктах заменяют более дешевыми аналогами, становится все более заметным в России. Для потребителей скимпфляция означает не только скрытое подорожание, но и снижение питательной ценности, изменение вкусовых характеристик и в конечном итоге — ухудшение стандартов потребления. Наиболее уязвимыми, как и в случае со шринкфляцией, оказываются граждане с низкими доходами, которые не всегда могут позволить себе перейти на премиальные марки, сохранившие исходное качество.

