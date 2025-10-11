На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили причины роста шринкляфляции в 2025 году

АКОРТ: шринкфляцию в России ускоряет изменение привычек потребителей
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Тренд на шринкфляцию, при которой вес или количество продукта в упаковке уменьшается, а цена остается прежней, наблюдается в России в 2025 году. Подобная ситуацию определяет рост сберегательной активности на фоне высоких процентных ставок по вкладам и изменением потребительских привычек, рассказал ТАССТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, все больше россиян покупают упаковки меньшего размера, чтобы можно было сразу съесть или использовать продукт, не храня и не выбрасывая остатки. Производители в свою очередь уменьшают вес и размера упаковки, чтобы «оптимизировать рост инфляционных издержек, сохранив при этом возможность для потребителя купить привычный продукт по прежней цене».

Богданов также отметил, что шринкфляция может встречаться во всех категориях товаров.

До этого стало известно, что феномен скимпфляции, когда качественные ингредиенты в продуктах заменяют более дешевыми аналогами, становится все более заметным в России. Для потребителей скимпфляция означает не только скрытое подорожание, но и снижение питательной ценности, изменение вкусовых характеристик и в конечном итоге — ухудшение стандартов потребления. Наиболее уязвимыми, как и в случае со шринкфляцией, оказываются граждане с низкими доходами, которые не всегда могут позволить себе перейти на премиальные марки, сохранившие исходное качество.

Ранее стало известно, каких продуктов коснется шринкфляция в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами