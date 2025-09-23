На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, каких продуктов коснется шринкфляция в 2026 году

Экономист Мосягин: шринкфляция в 2026 году коснется напитков в бутылках и кофе
Максим Блинов/РИА Новости

Сокращение веса и объема упаковки продуктов в России при той же цене на них (шринкфляция) продолжится в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

По его словам, наиболее заметно шринкфляция проявляется в сегменте напитков, где стандартная емкость бутылки или банки уже сократилась с 0,5 литра до 0,45 литра, а также часто содержат не более 850–950 мл. Мосягин добавил, что под удар попали кондитерские изделия (шоколад, конфеты), чай, кофе, растительное масло и макаронные изделия, где производители сокращают вес на 10–20% без изменения цены.

«Усиление тренда на сокращение веса и объема продуктовой упаковки в 2025 году является отражением текущих экономических вызовов. Данные NTech подтверждают, что шринкфляция приобретает системный характер, причем сокращение объемов достигает 3% в годовом выражении по итогам второго квартала. Это не единичные случаи, а устойчивая практика, затрагивающая широкий спектр товаров повседневного спроса. Тенденция, вероятно, сохранится в 2026 году. Официальные прогнозы по инфляции варьируются в диапазоне 4–6%, однако реальное инфляционное давление может оставаться более значительным», — отметил Мосягин.

По его словам, пока сохраняются высокие издержки производителей, включая логистику, сырье и энергоресурсы, компании будут искать способы скрытого повышения цен. Но регуляторы уже принимают меры: разрабатываются законодательные инициативы по ограничению наценок на социально значимые товары и ужесточению контроля за стандартами фасовки, добавил экономист. Это может частично замедлить динамику шринкфляции, но для устойчивого решения проблемы необходимо комплексное снижение инфляции и поддержка реальных доходов населения, уверен Мосягин.

По мнению экономиста, критичность ситуации заключается в том, что такие изменения носят скрытый характер и усугубляют реальное инфляционное давление на кошельки россиян. Мосягин сослался на исследования, согласно которым 92% потребителей уже заметили сокращение объемов продуктов, а 91% столкнулись с ухудшением качества продукции. Это не только снижает доверие к брендам, но и фактически означает скрытое снижение покупательной способности населения, подчеркнул экономист.

«В условиях, когда официальная инфляция остается высокой, а реальные доходы многих граждан ограничены, шринкфляция становится дополнительным фактором социальной напряженности. Особенно чувствительно это для категорий россиян с фиксированными доходами и малообеспеченных семей, которые вынуждены тратить больше на базовые продукты питания. Более того, на смену шринкфляции приходит и скимпфляция — замена дорогих ингредиентов более дешевыми аналогами, что дополнительно ухудшает качество товаров», — заключил экономист.

В 2025 году в России усилился тренд на сокращение среднего веса потребительских упаковок, свидетельствуют данные компании NTech, на которые ссылается ТАСС. Эксперты отметили, что явление шринкфляции снова стало заметным: пакеты, бутылки, коробки и банки постепенно уменьшаются в объеме. По итогам второго квартала 2025 года средний вес упаковки снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевело подсолнечное масло.

