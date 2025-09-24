На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о скимпфляции

Экономист Мосягин: скимпфляция в России сохранится в 2026 году
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Феномен скимпфляции, когда качественные ингредиенты в продуктах заменяют более дешевыми аналогами, становится все более заметным в России. В 2026 году тенденция сохранится, сказал «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Скимпфляция становится все более заметным элементом потребительского рынка, дополняя и усугубляя эффекты шринкфляции. Если сокращение объемов продукции было первым ответом российского бизнеса на рост издержек, то замена качественных ингредиентов более дешевыми аналогами — это следующий этап, который напрямую влияет на качество товаров и услуг. Данная тенденция особенно ярко проявляется в секторе общественного питания, где наблюдается уменьшение доли мяса в полуфабрикатах, использование растительных аналогов вместо натуральных молочных продуктов, а также в производстве кондитерских и хлебобулочных изделий, где дорогое сырье замещается упрощенными аналогами», — отметил Мосягин.

По его словам, для потребителей скимпфляция означает не только скрытое подорожание, но и снижение питательной ценности, изменение вкусовых характеристик и в конечном итоге — ухудшение стандартов потребления. Наиболее уязвимыми, как и в случае со шринкфляцией, оказываются граждане с низкими доходами, которые не всегда могут позволить себе перейти на премиальные марки, сохранившие исходное качество, подчеркнул экономист.

По его словам, в 2026 году тренд на скимпфляцию сохранится в условиях сохранения высокой стоимости сырья, энергоносителей и логистики. Вместе с тем уже ведутся работы по совершенствованию контроля за качеством продукции и стандартами маркировки, добавил эксперт. Он призвал россиян обращать внимание на состав продуктов, а производителей — помнить о репутационных рисках, связанных с удешевлением рецептур. Со стороны государства планируется усилить контроль над ценообразованием в социально значимых категориях товаров и противодействовать введению потребителей в заблуждение, заключил Мосягин.

Ранее стало известно, каких продуктов коснется шринкфляция в 2026 году.

