На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Московскую семью выселят из квартиры, потому что предыдущий владелец оказался аферистом

«ОН»: в Москве семью решили выселить из квартиры из-за предыдущего владельца
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве семью с ребенком решили выселить из квартиры, потому что предыдущий владелец жилья оказался аферистом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел с семьей, которая в 2019 году купила трехкомнатную квартиру в Южном Бутово за 10млн рублей. Они выплачивали ипотеку до января 2025 года. После подачи документов в Росреестр семья получила иск от департамента городского имущества с требованием выселения и аннулирования договора купли-продажи. Выяснилось, что прошлый собственник приобрел недвижимость у человека, который, в свою очередь, незаконно получил ее от города, подделав документы.

В результате суд 30 сентября вынес окончательное решение о выселении семьи, несмотря на то, что в квартире живут супруги и их несовершеннолетняя дочь. Семья предоставила доказательства проживания, включая справки из детского сада и школы дочери, чеки из фитнес-клуба и служб доставки еды, однако убедить суд в отсутствии сговора с мошенником не удалось.

При этом дело в отношении предыдущего собственника возбуждено не было. Суд счел, что семья «должна была догадаться» о подделке документов, несмотря на проверки квартиры банком и риелтором при покупке.

Ранее россиянку с ОМОНом выселили из квартиры, чтобы заставить переехать в проблемное жилье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами