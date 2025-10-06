Московскую семью выселят из квартиры, потому что предыдущий владелец оказался аферистом

В Москве семью с ребенком решили выселить из квартиры, потому что предыдущий владелец жилья оказался аферистом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел с семьей, которая в 2019 году купила трехкомнатную квартиру в Южном Бутово за 10млн рублей. Они выплачивали ипотеку до января 2025 года. После подачи документов в Росреестр семья получила иск от департамента городского имущества с требованием выселения и аннулирования договора купли-продажи. Выяснилось, что прошлый собственник приобрел недвижимость у человека, который, в свою очередь, незаконно получил ее от города, подделав документы.

В результате суд 30 сентября вынес окончательное решение о выселении семьи, несмотря на то, что в квартире живут супруги и их несовершеннолетняя дочь. Семья предоставила доказательства проживания, включая справки из детского сада и школы дочери, чеки из фитнес-клуба и служб доставки еды, однако убедить суд в отсутствии сговора с мошенником не удалось.

При этом дело в отношении предыдущего собственника возбуждено не было. Суд счел, что семья «должна была догадаться» о подделке документов, несмотря на проверки квартиры банком и риелтором при покупке.

