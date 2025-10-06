В «Газпроме» оценили возможность доведения Европой запасов газа до 90% к зиме

Газпром: доведение Европой запасов газа к зиме до 90% малореалистично

Доведение Европой запасов газа к зиме до 90% малореалистично. Об этом заявили в «Газпроме», передает ТАСС.

По данным компании, проблема с подготовкой европейских стран к зимнему сезону продолжает усугубляться.

«В случае сильных или долгих морозов недостаточный объем газа в ПХГ может поставить под угрозу газоснабжение потребителей», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что с наступлением первых заморозков 1-2 октября европейские хранилища перешли к нетто-отбору. При этом важно отметить, что ПХГ Европы заполнены только на 82,7%. Эксперты добавили, что доведение этого показателя до 90% является малореалистичной задачей.

До этого сообщалось, что поставки российского СПГ в страны Европейского союза с начала 2025 года сократились на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 15 млрд кубометров.

Импорт ЕС российского сжиженного природного газа в январе — сентябре составил около 15 млрд куб. м против 16,1 млрд куб. м в 2024 году.

В сентябре ирландский журналист Брайан Макдональд написал, что под лозунгами об отказе от российского газа Европейский союз обновляет максимум по закупкам СПГ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет отказаться от импорта российского СПГ под давлением Трампа.