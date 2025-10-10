В России самозанятым работникам предсказали уход в «теневой рынок»

«Консоль»: в России около 40% участников рынка могут уйти в тень

Если российские власти отменят режим самозанятости, то это обернется не только потерей налоговых поступлений, но и уходом в тень до 40% участников рынка. Об этом сообщили аналитики платформы «Консоль», передает ТАСС.

Аналитики отметили, что это затронет сферу доставки, HoReCa, торговли и бытовых услуг. В исследовании подсчитали, что средний доход самозанятых россиян составляет 80 131 рубль в месяц, или около 961 572 рублей в год. При этом специалист платит около 48 тыс. рублей в год отчисления государству.

Представители платформы отметили, что если перевести работников на стандартную систему с НДФЛ в размере 13% и страховыми взносами (30%), то годовая нагрузка вырастет до 414 000 рублей.

Руководитель проектов развития платформы «Консоль» Александр Авдеев объяснил, что при окончании эксперимента с самозанятостью она, скорее всего, просто станет нормой.

До этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник рассказал «Газете.Ru», что режим самозанятости в России в том или ином виде продолжит существовать после 2028 года. По его словам, комитет Госдумы по бюджету и налогам не разрабатывает инициатив по отмене самозанятости в России.

Совфед 8 октября предложил правительству рассмотреть возможность завершения эксперимента по налогу на профессиональный доход уже в 2026 году. Однако в кабмине подчеркнули, что до 2028 года условия для самозанятых останутся без изменений.

