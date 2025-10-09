США сняли санкции с судостроительной компании из Турции

США исключили из санкционного списка турецкую судостроительную компанию Kuzey Star, которая сотрудничала с Россией. Это следует из уведомления американского министерства финансов, передает РИА Новости.

Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), компания исключена из перечня организаций, подпадающих под санкции в рамках ограничительных мер в отношении России.

Причина снятия ограничений не уточняется.

В январе 2025 года турецкая верфь Kuzey Star попала под санкции США из-за сотрудничества с «Атомфлотом», который был внесен в санкционный список США в мае 2023 года.

25 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что готов немедленно отменить санкции против Турции в случае успешной встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

Их переговоры состоялись в этот же день. Во время них американский лидер заявил, что США могут снять с оборонной промышленности Турции санкции и разрешить ей покупать американские истребители пятого поколения F-35.

Ранее Турция и США решили углубить сотрудничество в области мирного атома.