На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США сняли санкции с судостроительной компании из Турции

США вывели из-под санкций турецкую судостроительную компанию Kuzey Star
true
true
true
close
Burhan Ozbilici/AP

США исключили из санкционного списка турецкую судостроительную компанию Kuzey Star, которая сотрудничала с Россией. Это следует из уведомления американского министерства финансов, передает РИА Новости.

Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), компания исключена из перечня организаций, подпадающих под санкции в рамках ограничительных мер в отношении России.

Причина снятия ограничений не уточняется.

В январе 2025 года турецкая верфь Kuzey Star попала под санкции США из-за сотрудничества с «Атомфлотом», который был внесен в санкционный список США в мае 2023 года.

25 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что готов немедленно отменить санкции против Турции в случае успешной встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

Их переговоры состоялись в этот же день. Во время них американский лидер заявил, что США могут снять с оборонной промышленности Турции санкции и разрешить ей покупать американские истребители пятого поколения F-35.

Ранее Турция и США решили углубить сотрудничество в области мирного атома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами