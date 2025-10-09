В США ветеринары пересадили крыло бабочке

В природном центре Sweetbriar в Смиттауне специалисты провели необычную «операцию»: бабочке-монарху с поврежденным крылом пересадили новое, пишет CBS News. Процедура заняла всего несколько минут, но подарила насекомому возможность снова летать.

Джанин Бендиксен, директор центра по реабилитации диких животных, рассказала, что раненую бабочку привезла местная жительница Дагмар Хоффдэвис из Оленьего парка.

«Он не мог ни взмахнуть крыльями, ни летать», — сказала ветеринар.

Чтобы спасти насекомое, специалист решила попробовать необычный метод — трансплантацию крыла.

«Это было очень сложно — если бы я надавила хоть чуть сильнее, бабочка могла бы развалиться», — добавила специалист.

Для пересадки использовали контактный цемент, кукурузный крахмал и тонкую проволоку, чтобы зафиксировать крыло. Бендиксен пояснила, что операция не причинила боли насекомому, так как у бабочек нет нервных окончаний и кровотока в крыльях. Теперь спасенный монарх продолжает свой путь — мигрирует в Мексику.

Джанин отметила, что впервые провела такую процедуру и уже получила звонки от коллег из разных стран, вдохновленных ее примером.

