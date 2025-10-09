В России ожидают роста цен в случае отмены самозанятости

Финансист Манукян: цены в России могут вырасти на 10% при отмене самозанятости

Часть самозанятых поднимут цены в случае отмены режима в России из-за роста налоговой нагрузки. Такой прогноз «Газете.Ru» дал заместитель руководителя мультисемейного офиса «БКС Мир инвестиций» Арман Манукян.

«Чтобы сохранить доход на прежнем уровне при ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13%, потребуется повышение цен примерно на 10%. Если исполнитель оформит ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН), масштаб подорожания, как правило, будет ниже», — отметил Манукян.

Сейчас самозанятые платят налог на профессиональный доход в размере 4% (если работодатель — физическое лицо) и 6% при работе с ИП и юрлицами. На УСН «Доходы» ставка 6%, она сопоставима со ставкой для самозанятых при работе с юрлицами, но в этом случае добавляются фиксированные страховые взносы (ПФР и ОМС). ИП платит 53,6 тыс. рублей в год + 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Также ИП обязан сдавать в налоговую декларацию по УСН, вести книгу учета доходов и расходов, делать расчет авансовых платежей.

Налог на доходы физлиц будет взиматься, если бывший самозанятый заключит договор ГПХ с работодателем. Ставки НДФЛ в России варьируются от 13 до 22%. В зависимости от договора сотрудник будет или не будет подавать декларацию 3-НДФЛ в налоговую.

Совфед 8 октября предложил правительству оценить досрочное завершение эксперимента по налогу на профессиональный доход уже в 2026 году. Кабмин на следующий день подтвердил статус-кво до 2028 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

