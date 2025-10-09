На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ожидают роста цен в случае отмены самозанятости

Финансист Манукян: цены в России могут вырасти на 10% при отмене самозанятости
true
true
true
close
Kate Stock/Shutterstock/FOTODOM

Часть самозанятых поднимут цены в случае отмены режима в России из-за роста налоговой нагрузки. Такой прогноз «Газете.Ru» дал заместитель руководителя мультисемейного офиса «БКС Мир инвестиций» Арман Манукян.

«Чтобы сохранить доход на прежнем уровне при ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13%, потребуется повышение цен примерно на 10%. Если исполнитель оформит ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН), масштаб подорожания, как правило, будет ниже», — отметил Манукян.

Сейчас самозанятые платят налог на профессиональный доход в размере 4% (если работодатель — физическое лицо) и 6% при работе с ИП и юрлицами. На УСН «Доходы» ставка 6%, она сопоставима со ставкой для самозанятых при работе с юрлицами, но в этом случае добавляются фиксированные страховые взносы (ПФР и ОМС). ИП платит 53,6 тыс. рублей в год + 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Также ИП обязан сдавать в налоговую декларацию по УСН, вести книгу учета доходов и расходов, делать расчет авансовых платежей.

Налог на доходы физлиц будет взиматься, если бывший самозанятый заключит договор ГПХ с работодателем. Ставки НДФЛ в России варьируются от 13 до 22%. В зависимости от договора сотрудник будет или не будет подавать декларацию 3-НДФЛ в налоговую.

Совфед 8 октября предложил правительству оценить досрочное завершение эксперимента по налогу на профессиональный доход уже в 2026 году. Кабмин на следующий день подтвердил статус-кво до 2028 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ТПП рассказали, как следовало бы изменить режим самозанятости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами