Кабмин утвердил национальный план развития конкуренции до 2030 года

Правительство России утвердило национальный план развития конкуренции на 2026–2030 годы. В документе прописаны конкретные меры для повышения экономической эффективности и конкурентоспособности предприятий, пресечение картельных сговоров, а также обеспечение равного доступа к госзакупкам, сообщает пресс-служба кабмина.

Новый план включает в себя нескольких разделов, посвященных развитию конкуренции как в целом, так и в отдельных секторах экономики – агропромышленном комплексе, сфере информационных технологий и телекоммуникаций, финансовых рынков, здравоохранении, транспорте, промышленности, торговле и туризме. В тоже время в «дорожной карте» сделан акцент на создании информационных систем и цифровых сервисов, которые будут обеспечивать прозрачность бизнес-процессов и предотвращать недобросовестную конкуренцию.

В правительстве отметили, что в этом году завершается реализация национального плана развития конкуренции на период с 2021 по 2025 год. По его итогам, в том числе, во всех регионах реализуются «дорожные карты» по данному направлению.

План развития конкуренции в России был подготовлен 6 октября. В его основные задачи входит снятие барьеров для бизнеса, повышение эффективности управления государственной собственностью и развитие финансовых рынков.

