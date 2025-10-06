Правительство России подготовило план развития конкуренции

Правительство России подготовило «дорожную карту» по совершенствованию конкурентной среды на ближайшие пять лет. Об этом сообщил кабмин в своем Telegram-канале.

Документ подготовлен по поручению премьер-министра Михаила Мишустина и направлен на достижение национальных целей.

Он включает конкретные меры по совершенствованию конкурентной среды в образовании, здравоохранении, транспорте, торговле, агропромышленном комплексе и других секторах.

В основные задачи плана входит снятие барьеров для бизнеса, повышение эффективности управления государственной собственностью и развитие финансовых рынков.

В правительстве отметили, что в этом году завершается реализация национального плана развития конкуренции на период с 2021 по 2025 год. По его итогам, в том числе, во всех регионах реализуются «дорожные карты» по развитию конкуренции.

Ранее Мишустин подчеркнул важность системы СПО для России.