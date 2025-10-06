На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство России подготовило план развития конкуренции

Правительство разработало национальный план развития конкуренции до 2030 года
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Правительство России подготовило «дорожную карту» по совершенствованию конкурентной среды на ближайшие пять лет. Об этом сообщил кабмин в своем Telegram-канале.

Документ подготовлен по поручению премьер-министра Михаила Мишустина и направлен на достижение национальных целей.

Он включает конкретные меры по совершенствованию конкурентной среды в образовании, здравоохранении, транспорте, торговле, агропромышленном комплексе и других секторах.

В основные задачи плана входит снятие барьеров для бизнеса, повышение эффективности управления государственной собственностью и развитие финансовых рынков.

В правительстве отметили, что в этом году завершается реализация национального плана развития конкуренции на период с 2021 по 2025 год. По его итогам, в том числе, во всех регионах реализуются «дорожные карты» по развитию конкуренции.

Ранее Мишустин подчеркнул важность системы СПО для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами