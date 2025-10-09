Почта России потратила более полумиллиарда рублей на рекламу своего сайта

Baza: Почта России с начала года потратила 544 млн рублей на онлайн-рекламу

Почта России с начала текущего года потратила 544 млн рублей на онлайн-рекламу, которая должна была мотивировать граждан посещать сайт компании. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на данные Digital Budget.

В материале отмечается, что средства были потрачены на баннеры и продвижение в социальных сетях.

«На эти деньги можно было бы отремонтировать примерно 160 почтовых отделений», — подчеркивается в тексте.

По словам авторов публикации, Почта России по-прежнему работает в минус. Операционный убыток компании в 2024 году достиг 17,1 млрд рублей. Эта сумма в 2,1 раза больше по сравнению с показателем за 2023 год.

Журналисты со ссылкой на данные Счетной палаты РФ рассказали, что Почта России в период с 2021 по 2025 год получила 17 млрд рублей в качестве бюджетных инвестиций на модернизацию более 3,3 тыс. отделений. Однако средства были израсходованы неэффективно.

«За 2022–2023 годы 723 отделения (то есть почти 30%) так и не были модернизированы вовремя. Более того, до сих пор нет перечня отделений, которые должны обновить до 2030 года», — говорится в материале.

При этом президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить модернизацию более 25 тыс. почтовых отделений.

Из публикации следует, что с января 2025 года Почта России в рамках государственных закупок подала 181 заявку на капитальный ремонт отделений. Общая стоимость работ составила порядка 785 млн рублей.

Ранее Почта России приостановила прием отправлений с товарами в США.