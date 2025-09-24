На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минфине рассказали, ждать ли самозанятым налоговых изменений

Решетников: до 2028 года налоговых изменений для самозанятых не планируется
Александр Астафьев/РИА Новости

Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что до 2028 года самозанятым можно не ждать налоговых изменений. Об этом сообщает ТАСС.

«До 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется, это принципиальная позиция правительства», — подчеркнул министр.

При этом он добавил, что с работодателей не снимается ответственность за «мимикрию трудовых отношений» при найме самозанятых.

Решетников также говорил, что правительство готовит дополнительные меры по обелению экономики.

По словам Решетникова, подобные задачи носят постоянный характер, однако в нынешних условиях они стоят особенно остро, поэтомусейчас готовятся дополнительные меры, направленные на сокращение теневой занятости и практики выплаты «серых» зарплат.

23 сентября министр заявил, что эксперимент с налоговым режимом для самозанятых в России через несколько лет подойдет к концу, поэтому обсуждение новой конструкции необходимо начинать уже сейчас.

Ранее в Совфеде оценили вероятность отмены самозанятости в России.

