Аналитик объяснил, почему власти изменили прогноз по рублю

Диашов: власти пересмотрели прогноз по рублю из-за адаптации экономики
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Ожидания Минэкономразвития РФ того, что доллар достигнет отметки 100 рублей лишь в 2028 году, свидетельствуют о более осторожном подходе к экономическим реалиям. Об этом агентству «Прайм» заявил председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России» Егор Диашов.

По его словам, экономика адаптируется к новым условиям, а властям не нужен обвал национальной валюты в текущих условиях. Он добавил, что рубль поддерживают высокие стабильные цены на нефть и газ. Также его подкрепляют контроль капитала, введенный в ответ на санкционные меры, что создает барьеры для вывода капитала.

Диашов добавил, что конъюнктура может измениться при появлении новых внешних шоков, ускорении инфляции, ухудшении экономических условий и падении цен на энергоносители.

В сентябре министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что всем придется адаптироваться к крепкому рублю, поскольку в обновленном макропрогнозе национальная валюта усилит свои позиции.

Ранее стало известно, какая будет инфляция в ноябре.

