Стало известно, какая будет инфляция в ноябре

В ноябре 2025 года годовая инфляция в России может замедлиться и не превысить текущего уровня в 8,01%. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Сергей Суетин.

«Экономика по-прежнему демонстрирует устойчивость к внешним вызовам: рубль укрепляется, уровень безработицы снижается и обновляет исторические минимумы. Это позволяет рассчитывать на то, что темпы роста цен замедлятся и не превысят текущие значения. В ноябре можно ожидать стабилизации уровня инфляции по сравнению с октябрем и сентябрем 2025 года. Резких скачков роста цен не ожидаем, поскольку нет объективных причин. Умеренное снижение ключевой ставки Банка России в сентябре подтвердило решимость регулятора в борьбе с инфляционными ожиданиями. При необходимости можно ожидать аналогичных решений и в октябре, что не позволит инфляции ускориться», — отметил Суетин.

Экономист согласился с оценкой президента Владимира Путина о том, что годовая инфляция в России по итогам года составит 7%. По словам Суетина, ситуация на финансовом рынке сегодня существенно отличается от той, что была в 2024 году. Тогда курс доллара поднимался выше 100 рублей, а годовая инфляция превысила 9,5%. Сейчас, напротив, рубль укрепляется, ставка ЦБ находится в падающем тренде, а на рынке наблюдается ревальвация — то есть существуют условия для замедления роста цен, подчеркнул экономист.

Он добавил, что на инфляцию в ноябре 2025 года могут повлиять сезонные факторы и возможное введение утильсбора на автомобили с 1 ноября. Из позитивных факторов эксперт назвал отсутствие до конца года новых налогов и повышения тарифов. Поэтому достижение уровня инфляции около 7% по итогам года выглядит вполне логичным и реалистичным сценарием, заключил Суетин.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России достигла 8,01% в годовом выражении по сравнению с 7,99% неделю назад.

Ранее в ЦБ назвали важным «подвести черту» под периодом высокой инфляции.