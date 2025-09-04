В Минэкономразвития заявили о необходимости адаптироваться к крепкому рублю

Решетников: к крепкому рублю нужно будет адаптироваться всем

Всем придется адаптироваться к крепкому рублю, поскольку в обновленном макропрогнозе национальная валюта усилит свои позиции. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в эфире телеканала РБК.

Глава ведомства отметил, что Россия построила открытую экспортно-ориентированную экономику. По его словам, сейчас фиксируется рост экспорта, который нужно «балансировать».

«Одно из таких изменений, которые будут видны в прогнозе, — это изменение долгосрочного прогноза по курсу рубля. Он будет крепче. И нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться. Это достаточно серьезный вызов для экономики, для внутреннего производства и для внешнего», — сказал Решетников.

Утром 4 сентября экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников сообщил, что до конца 2025 года не стоит ожидать скачка курса доллара до 100 рублей. По его словам, он не поднимется выше отметки в 92 рубля.

