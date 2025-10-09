На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У россиян возникли сложности с получением бесплатного препарата от ревматических болезней

«Известия»: в четырех регионах РФ не хватает лекарств от ревматических болезней
Oporty786/Shutterstock/FOTODOM

Россияне жалуются на сложности с получением в Москве, Подмосковье, Нижегородской и Липецкой областях препарата с этанерцептом, который нужен при ревматических заболеваниях (ревматоидном и псориатическом артрите, полиартрите, спондилите, псориазе и юношеском артрите). Об этом пишут «Известия».

Газета сообщает, что пациенты получают лекарство бесплатно в государственных медорганизациях. В этом году туда поставили больше этих медикаментов, чем в прошлом. Однако несвоевременно заключенные тендеры или неправильно рассчитанная потребность в медикаменте могли привести к нынешним проблемам.

«В аптечном пункте мне сказали, что препараты с этанерцептом отсутствуют уже более трех недель, и порекомендовали обратиться к врачу, чтобы мне сменили терапию», — рассказала москвичка Валерия.

Она добавила, что для изменения лечения нужно пройти врачебную комиссию, а ей в этом пока отказывают. В больнице ожидают, что препарат поступит скоро.

«Еще мне предложили денежную компенсацию за самостоятельную покупку мной препарата. Но у меня нет лишних 20 тыс. рублей», — сообщила женщина и упомянула, что написала письмо на имя главврача больницы с просьбой обеспечить ее лекарством или предоставить официальный отказ в его выдаче по рецепту.

В столичном департаменте здравоохранения заявили, что «плановая поставка препарата осуществляется в текущую неделю», и обратили внимание на то, что пациент может получить денежную компенсацию на самостоятельное приобретение препарата в любой аптеке.

В России в сентябре вступило в силу правило «второй лишний» для лекарственных препаратов. Теперь, если в конкурсе принимают участие лекарства, которые были полностью произведены в РФ, остальные заявки отклоняют как иностранные. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный однако допустил, что могут возникнуть сложности: например, в России сохраняются перебои с поставками иммунобиологических препаратов. В этом случае Минздрав предусмотрел срочную закупку импортных лекарств.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, почему средств на онкопомощь в России не хватает, несмотря на рост финансирования.

