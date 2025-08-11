В Госдуме оценили последствия нового правила закупки лекарств

В России в сентябре вступит в силу правило «второй лишний» для лекарственных препаратов. Теперь, если в конкурсе принимают участие лекарства, которые были полностью произведены в РФ, остальные заявки отклонят как иностранные. Негативными последствиями это не грозит, так как сначала компании нужно будет доказать, что она способна произвести необходимый объем лекарства, объяснил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире Общественной Службы Новостей.

По словам депутата, опасаться роста цен на лекарства также не стоит – практика показала, что этого удается избежать. Российские производители выпускают преимущественно дженерики, а в рамках конкуренции регулятор учитывает среднюю сложившуюся стоимость препаратов в сравнении с импортным.

Однако сложности также возможны – в частности, в России сохраняются перебои с поставками иммунобиологических препаратов, отметил Куринный.

«Связано это с тем, что не так много производств на территории России способны их производить. Такая ситуация была с противокоревой вакциной. На тот уровень, который нам необходим, наша промышленность еще не вышла», — пояснил он.

Однако если возникнет угроза дефицита стратегически значимых и жизненно важных лекарств среди российских аналогов, то на этот случай Минздрав предусмотрел срочную закупку импортных препаратов, заключил парламентарий.

Напомним, правило «второй лишний» коснется наркотических и психотропных средств, препаратов крови, а также 215 лекарств из перечня стратегически значимых. В связи с этим представители Всероссийского союза пациентов (ВСП) отправили письмо в правительство РФ, в котором выразили опасение, что это приведет к снижению доступности препаратов и увеличению расходов на их покупку. Как считают в ВСП, применять соответствующий механизм необходимо только для самого минимального перечня препаратов, а остальным — из перечня стратегически значимых — предоставлять процентные преимущества на торгах (преференции) и другие меры поддержки.

