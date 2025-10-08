Депутат Миронов призвал не вводить НДС на зарубежные товары с маркетплейсов

Предложение Минфина РФ ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на зарубежные товары с маркетплейсов лишит россиян возможности экономить на покупках, что необходимо людям из-за постоянной инфляции. Об этом «Газете.Ru» заявил глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Маркетплейсам эти планы ничем не грозят, а продавцы включат налог в стоимость товаров, то есть попросту переложат на граждан. При этом граждане и так платят пошлины на ввоз зарубежных товаров. С введением сбора экономить на покупках людям будет еще сложнее. А эта возможность им очень нужна, с учетом постоянного роста инфляции, предложенного Минфином общего повышения НДС до 22%, из-за которого цены взлетят еще выше абсолютно на все товары», — сказал он.

Миронов подчеркнул, что нельзя поддерживать отечественных производителей с помощью «ударов по кошелькам» граждан, поскольку в конце концов они тоже увеличат цены.

«Поддержка отечественных производителей, безусловно, важна. Но она не должна сводиться ко все новым ударам по кошелькам граждан. Ведь повысятся цены не только на импорт. Наши производители тоже «подтянутся», свои ценники увеличат. Эту практику мы не раз проходили. Поэтому я призываю правительство повременить с решениями, ведущими к росту цен, отложить их до лучших времен. Сегодня дополнительно разгонять инфляцию, лишать людей дешевых товаров совершенно не нужно», — добавил он.

3 октября в Минфине предложили ввести НДС на зарубежные товары в маркетплейсах. Согласно законопроекту, в 2027 году НДС для товаров, ввезенных в Россию, составит 5%, в 2028-м — 10%, в 2029-м — 15%, а начиная с 2030 года налог вырастет до 20%,. Платить НДС предстоит иностранным продавцам и российским маркетплейсам, которые реализуют на своих площадках зарубежную продукцию.

В конце сентября Минфин предложил повысить НДС в России на 2 процентных пункта — с 20 до 22%. Эта мера, в частности, должна обеспечить сбалансированность российского бюджета на 2026—2028 годы и усилить защиту и оборону страны. Налоговые изменения и проект бюджета на 2026–2028 годы ведомство направило в правительство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, чем может помочь пересмотр НДС.