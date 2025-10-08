Рада побила многолетний рекорд по числу правок к проекту бюджета Украины

Депутаты Верховной рады подали свыше 3,3 тысячи правок к проекту бюджета Украины на 2026 год. Таким образом они побили 19-летний рекорд по их количеству, сообщила в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) украинский парламентарий Роксолана Пидласа.

«В проект бюджета-2026 подано 3339 поправок, это более чем на 59% больше, чем в прошлом году. Бюджет--2025 было подано 2098 правок Бюджет--2024 — 1620», — написала политик.

По ее словам, депутаты подавали больше правок лишь к проекту бюджета на 2007 год.

Также Пидласа отметила, что больше десяти рабочих дней потребуется на рассмотрение правок, при условии выделения 90 секунд на каждую.

15 сентября премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что новый проект бюджета республики предполагает значительное увеличение финансирования оборонной сферы. По ее словам, расходы на оборону вырастут на 168,6 млрд гривен ($4 млрд) и достигнут 2,8 трлн гривен (около $68 млрд), что составляет 27,2% от ВВП страны.

3 сентября Пидласа сообщила, что расходы общего фонда бюджета Украины за восемь месяцев 2025 года превысили доходы на $25 млрд.

Ранее на Украине раскрыли объем теневой экономики республики.