Расходы госбюджета Украины за 2025 год превысили доходы на десятки млрд долларов

Комитет Рады: расходы бюджета Украины за 8 месяцев превысили доходы на $25 млрд

Расходы общего фонда госбюджета Украины за восемь месяцев 2025 года превысили доходы на $25 млрд. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, передает ТАСС.

Она уточнила, что с начала года Украина использовала 2,5 трлн гривен ($60,4 млрд) из общего фонда госбюджета, поскольку собственные доходы составили 1,45 трлн гривен ($35 млрд).

«Когда расходы превышают доходы более чем на $25 млрд, говорить об уменьшении международной помощи или внутренних заимствований невозможно», — сказала Пидласа.

Глава бюджетного комитета отметила, что такая ситуация будет сохраняться до завершения активных боевых действий.

18 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщил, что украинские власти в 2026 году планируют направить 50% бюджета на закупку и производство вооружений. Планируется привлечь $37 млрд макрофинансовой помощи на 2026—2027 годы.

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят выделить Украине €100 млрд до 2034 года.