Вулин высказался о вступлении в силу санкций США против сербской «дочки» «Газпрома»

Вулин: Сербия не сделает ничего без договоренности с РФ

Основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, комментируя ситуацию с угрозой санкций США против российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), заявил, что Белград не сделает ничего без договоренности с Москвой. Об этом сообщаетРИА Новости.

Санкции США против NIS, которая входит в «Газпром нефть», вступают в силу 8 октября.

«Я не являюсь частью власти, но я вполне уверен, что Сербия не примет решение о том, чтобы отнять чужое имущество, и что Сербия не сделает ничего без договоренности с РФ», — сказал Вулин.

NIS, являясь «дочкой» «Газпром нефти», была включена в американский SDN List (Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) в начале 2025 года. После чего президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Ранее в Сербии заявили о готовности выкупить компанию NIS.