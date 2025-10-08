На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Набиуллина высказалась о ситуации с «банковским рабством» в России

Набиуллина: тенденция «банковского рабства» в России почти осталась в прошлом
true
true
true
close
Банк России/YouTube

Тенденция «банковского рабства» в России практически отошла в прошлое. Об этом сообщила председатель Центрального банка (ЦБ) РФ Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, развитие технологий провоцирует рост конкуренции в стране. На сегодняшний день россиянам стало проще выбирать и менять финансовую организацию в случае, если в другом банке предоставлены более качественные сервисы и продукты.

«И то «банковское рабство», о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое», — констатировала она.

До этого Центральный банк России утвердил обновленный перечень системно значимых кредитных организаций. По данным ЦБ, на их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора.

Согласно документу, в перечень вошли 12 банков: Совкомбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Райффайзенбанк, Банк ГПБ, ЮниКредит Банк, ВТБ, Московский кредитный банк, «ДОМ.РФ», ПСБ и Россельхозбанк. При этом из списка исключили организации «Открытие» и Росбанк.

Ранее Набиуллина высказалась об основных вызовах для российских банков.

