Принятие новых санкций против России может затянуться

EUObserver: Венгрия и Словакия могут отстрочить новые санкции против России
Global Look Press

Венгрия и Словакия могут затормозить принятие нового пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России, пытаясь добиться уступок в своих экономических интересах. Об этом сообщает ТАСС, цитируя портал EUObserver.

У Будапешта некоторые положения нового пакета санкций вызвали вопросы, а Братислава в свою очередь выступала против любых новых антироссийских ограничений, пишет портал, ссылаясь на евродипломатов. Как отмечает EUObserver, Словакия таким образом рассчитывает добиться оговорок в рамках запланированного ЕС отказа от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году.

В начале октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель изменит подход к санкциям против России: вместо введения поэтапных санкций объединение хочет принять «гораздо более жесткие меры». Она полагает, что сейчас время еще больше увеличить давление на Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Россия должна реагировать на очередной пакет санкций ЕС по аналогии с предыдущими. По его словам, европейские лидеры уже осознали, что введенные ими рестрикции являются «обоюдоострым оружием». Кроме того, представитель Кремля отметил, что российская экономика в условиях санкций не только адаптировалась к ним, но также научилась извлекать из них пользу.

Ранее ЕС продлил санкции в отношении 62 граждан России.

