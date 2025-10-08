На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт оценил расходы на перерасчет пенсий работающих пенсионеров

Профессор Сафонов: перерасчет пенсий обойдется в сотни миллиардов рублей
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров обойдется бюджету в сотни миллиардов рублей. Об этом ТАСС заявил профессор Финансового университета Александр Сафонов.

«Данное предложение безусловно направлено на повышение пенсий работающим пенсионерам. Однако это повлияет на финансовое положение Социального фонда, в бюджете которого такие расходы не предусмотрены», — сказал профессор.

Сафонов уточнил, что речь идет «о сотнях миллиардов рублей».

Накануне депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров за период с 2016 по 2024 год. Инициатива предполагает проведение операции в соответствии с законодательством, а также выплату недополученных сумм за указанный период.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2016 году. Процедуру возобновили 1 января 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее россиянам рассказали, кому повысят пенсии в ноябре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами