Эксперт оценил расходы на перерасчет пенсий работающих пенсионеров

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров обойдется бюджету в сотни миллиардов рублей. Об этом ТАСС заявил профессор Финансового университета Александр Сафонов.

«Данное предложение безусловно направлено на повышение пенсий работающим пенсионерам. Однако это повлияет на финансовое положение Социального фонда, в бюджете которого такие расходы не предусмотрены», — сказал профессор.

Сафонов уточнил, что речь идет «о сотнях миллиардов рублей».

Накануне депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров за период с 2016 по 2024 год. Инициатива предполагает проведение операции в соответствии с законодательством, а также выплату недополученных сумм за указанный период.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2016 году. Процедуру возобновили 1 января 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина.

