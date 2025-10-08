Союз предпринимателей просит отменить новые ставки платы за вред окружающей среде

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить новые ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Распоряжение кабмина, которое вступает в силу с 1 января следующего года, предусматривает значительный рост ставок в ближайшие пять лет.

В 2026 году для 35 загрязняющих веществ рост платы составит от 2 до 11 000 раз. К 2030 году ставки сбора вырастут более чем в 20 раз для 154 из 199 загрязняющих воздух веществ и для 152 из 173 элементов, загрязняющих воду.

В письме говорится, что индексация предусмотрена также в отношении большинства крупнотоннажных вредных веществ: углерода и серы, фторидов, пыли всех видов, сбросов нефтепродуктов, соединений азота.

Источник издания в аппарате правительства сообщил, что письмо пока не поступало.

Новые правила расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду были утверждены в сентябре.

