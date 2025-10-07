В России ужесточат условия выдачи кредитов

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении условий предоставления кредитов. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект увеличивает максимальный размер займа юрлицам или индивидуальным предпринимателям с пяти до 15 млн рублей, однако ограничивает число займов по высоким ставкам на одного человека.

С июля 2026 года россияне смогут иметь не более двух договоров о потребительском кредите полной стоимостью более 200% годовых каждый, а с 2027 года — не более одного кредита полной стоимостью более 100% годовых. Одновременно предельный размер переплаты по займам снижается законом с нынешних 130% до 100% годовых.

В 2025 году выдачи микрозаймов в России выросли в четыре раза. Чаще всего россияне брали деньги на покрытие текущих нужд. Рост популярности займов связывают с замедлением темпов роста доходов и ростом повседневных расходов россиян.

