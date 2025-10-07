На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне стали в четыре раза чаще брать микрозаймы

Маркетплейс «Сравни»: выдачи микрозаймов в России выросли в четыре раза за год
Максим Блинов/РИА «Новости»

В третьем квартале 2025 года объем выдачи микрозаймов в России увеличился в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя запрошенная сумма займа выросла на 32% и составила 21 152 рубля. Это следует из данных финансового маркетплейса «Сравни», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Максимальная сумма, на которую россияне оформляли займы онлайн, достигла 100 тыс. рублей, а средний срок запрашиваемого займа — 71 день.

Лидерами по числу обращений за микрофинансовыми займами стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области. Наименее активные регионы — Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Четырехкратный рост объема выдачи онлайн-займов в третьем квартале может быть связан с ростом доступности цифровых сервисов, отметил руководитель отдела развития МФО в «Сравни» Иван Щербинин.

«Рост популярности займов онлайн также связан с замедлением темпов роста доходов и ростом повседневных расходов россиян. Наибольший спрос наблюдается в сегменте краткосрочных микрозаймов для покрытия текущих нужд, где сумма не превышает 30 тыс. рублей. Такая сумма запрашивается чаще всего», — пояснил Щербинин.

Ранее сообщалось, что россияне взяли рекордное число микрозаймов на покупку школьных товаров.

