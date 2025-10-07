На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист раскрыла, как россияне накопили на депозитах 60 трлн рублей

Экономист Глухова: 60 трлн рублей на депозитах связаны с просадкой рынка жилья
Depositphotos

Вкладывать средства россияне предпочитают в последнее время именно в депозиты, накапливая на них рекордно большую общую сумму – порядка 60 трлн рублей. Это происходит из-за непонимания, какие еще инвестинструменты доступны сегодня, а также на фоне проседания рынка недвижимости, достигшего уже 24%, рассказала в пресс-центре НСН экономист, эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова.

«У нас сейчас накоплений больше 60 триллионов. Это связано в первую очередь с тем, что у граждан нет понимания, какие есть инвестиционные инструменты, кроме депозитов. Депозиты – это понятная история, хорошая доходность. Поэтому все положили деньги на вклады сейчас», — пояснила эксперт.

Она напомнила, что с учетом высоких ставок рынок недвижимости заметно просел – в него граждане инвестировать не спешат. На этом фоне стагнация рынка в Москве и Петербурге уже достигла небывалых темпов – так сильно недвижка еще не падала, заявила Глухова.

«С жильем сейчас есть нюансы, но от коммерческой недвижимости ждем стабилизации», — добавила она.

До этого экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода отметил, что в этом году наиболее выгодны с этой точки зрения консервативные механизмы – например, депозиты, облигации крупных эмитентов и госбумаги. Такие инструменты гарантируют предсказуемый доход и позволяют избежать сильных колебаний на рынке, считает он.

Ранее стали известны главные вкладчики в программу долгосрочных сбережений.

