На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экономист назвал россиянам самые выгодные варианты вложения денег в 2025 году

Экономист Лобода: в 2025 году вкладываться выгодно в депозиты и крупные облигации
true
true
true
close
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году при рассмотрении вариантов вложения средств важно ориентироваться на высокую волатильность глобальных рынков. Наиболее выгодны с этой точки зрения консервативные механизмы – например, депозиты, облигации крупных эмитентов и госбумаги. Такие инструменты гарантируют предсказуемый доход и позволяют избежать сильных колебаний на рынке, рассказал RT экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

Перспективными для долгосрочных вложений в текущем году остаются и акции компаний из числа структурных трендов – например, из сфер технологий, здравоохранения и так далее, отметил эксперт. Россиянам, готовым пойти на риски ради более высокой доходности, он посоветовал рассмотреть варианты вложения денег в цифровые активы и производные от них продукты. Однако и в этом случае важно учитывать волатильность и строгий риск-менеджмент, подчеркнул экономист.

«Главное правило для инвестора остается без изменений: надо распределить активы между несколькими классами и сохранить ликвидную «подушку» для маневра, — отметил Лобода. — Такой подход уменьшит риск и даст возможность расти инвестициям в 2026 году».

До этого эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, что пенсионерам не рекомендуется вкладывать деньги в ценные бумаги и финансовые пирамиды. По его словам, что вложения в такие ценные бумаги, как акции и облигации, требуют сноровки и опыта. Также при выборе подобных инструментов человек должен обладать психологической устойчивостью, отметил эксперт. Что касается финансовых пирамид, то такие вложения представляют собой безвозвратную утрату средств. Вместо этого эксперт рекомендует пенсионерам открыть вклады с высокими процентными ставками.

Ранее россиянам рассказали, нужно ли вкладывать деньги в золото.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами