Экономист назвал россиянам самые выгодные варианты вложения денег в 2025 году

В 2025 году при рассмотрении вариантов вложения средств важно ориентироваться на высокую волатильность глобальных рынков. Наиболее выгодны с этой точки зрения консервативные механизмы – например, депозиты, облигации крупных эмитентов и госбумаги. Такие инструменты гарантируют предсказуемый доход и позволяют избежать сильных колебаний на рынке, рассказал RT экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

Перспективными для долгосрочных вложений в текущем году остаются и акции компаний из числа структурных трендов – например, из сфер технологий, здравоохранения и так далее, отметил эксперт. Россиянам, готовым пойти на риски ради более высокой доходности, он посоветовал рассмотреть варианты вложения денег в цифровые активы и производные от них продукты. Однако и в этом случае важно учитывать волатильность и строгий риск-менеджмент, подчеркнул экономист.

«Главное правило для инвестора остается без изменений: надо распределить активы между несколькими классами и сохранить ликвидную «подушку» для маневра, — отметил Лобода. — Такой подход уменьшит риск и даст возможность расти инвестициям в 2026 году».

До этого эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, что пенсионерам не рекомендуется вкладывать деньги в ценные бумаги и финансовые пирамиды. По его словам, что вложения в такие ценные бумаги, как акции и облигации, требуют сноровки и опыта. Также при выборе подобных инструментов человек должен обладать психологической устойчивостью, отметил эксперт. Что касается финансовых пирамид, то такие вложения представляют собой безвозвратную утрату средств. Вместо этого эксперт рекомендует пенсионерам открыть вклады с высокими процентными ставками.

Ранее россиянам рассказали, нужно ли вкладывать деньги в золото.