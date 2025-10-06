На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Центробанке назвали важным «подвести черту» под периодом высокой инфляции

Заботкин: ЦБ считает важным подвести черту под периодом инфляции выше цели
true
true
true
close
Alexey Belkin/Picvario Media/Global Look Press

Высокая инфляция в последние годы является очень осязаемой проблемой, Банк России считает важным «подвести черту» под периодом инфляции выше целевого уровня в 4%. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, передает ТАСС.

«Мы считаем важным подвести черту под этим периодом инфляции выше целевого уровня», — сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Заботкин подчеркнул, что это является необходимым условием для продолжения снижения ключевой ставки и уменьшения жесткости денежно-кредитной политики.

Согласно июльскому прогнозу ЦБ, стабилизация инфляции на уровне 4% в следующем году сможет быть достигнута при средней ключевой ставке в диапазоне 12-13%, добавил зампред Банка России.

ЦБ на заседании 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку до 17%. 3 октября Алексей Заботкин заявил, что давление с призывами быстрее снижать ключевую ставку может негативно влиять на инфляционные ожидания.

Ранее россиянам назвали сроки возвращения ключевой ставки к однозначным значениям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами