В Центробанке назвали важным «подвести черту» под периодом высокой инфляции

Высокая инфляция в последние годы является очень осязаемой проблемой, Банк России считает важным «подвести черту» под периодом инфляции выше целевого уровня в 4%. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, передает ТАСС.

«Мы считаем важным подвести черту под этим периодом инфляции выше целевого уровня», — сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Заботкин подчеркнул, что это является необходимым условием для продолжения снижения ключевой ставки и уменьшения жесткости денежно-кредитной политики.

Согласно июльскому прогнозу ЦБ, стабилизация инфляции на уровне 4% в следующем году сможет быть достигнута при средней ключевой ставке в диапазоне 12-13%, добавил зампред Банка России.

ЦБ на заседании 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку до 17%. 3 октября Алексей Заботкин заявил, что давление с призывами быстрее снижать ключевую ставку может негативно влиять на инфляционные ожидания.

Ранее россиянам назвали сроки возвращения ключевой ставки к однозначным значениям.