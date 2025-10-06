На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Завершено расследование второго дела экс-владельца банка «Югра» Хотина

РИА Новости: завершено следствие по делу экс-владельца банка «Югра» Хотина
true
true
true
close
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Завершено расследование второго уголовного дела бывшего владельца «лопнувшего» банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Окончание производства следственных действий не свидетельствует о том, что обвиняемый Хотин лишен возможности уничтожить доказательства, имеющие значение для уголовного дела, оказать давление на свидетелей, не допрошенных в судебном заседании, и иных участников уголовного судопроизводства», — сообщается в следственных документах.

Всего, по информации агентства, материалы второго дела Хотина насчитывают 131 том. В настоящее время адвокаты экс-банкира приступили к их изучению. По второму делу бывшему банкиру предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а также по статье о создании преступного сообщества.

4 сентября Мещанский районный суд Москвы продлил Хотину пребывание в СИЗО на три месяца.

В декабре 2023 года бывшего владельца «Югры» обвинили в растрате более 23,6 млрд рублей — по первому делу. После чего, в 2024 году суд приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима и национализировал его имущество.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание Хотина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами