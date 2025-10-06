Завершено расследование второго дела экс-владельца банка «Югра» Хотина

Завершено расследование второго уголовного дела бывшего владельца «лопнувшего» банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Окончание производства следственных действий не свидетельствует о том, что обвиняемый Хотин лишен возможности уничтожить доказательства, имеющие значение для уголовного дела, оказать давление на свидетелей, не допрошенных в судебном заседании, и иных участников уголовного судопроизводства», — сообщается в следственных документах.

Всего, по информации агентства, материалы второго дела Хотина насчитывают 131 том. В настоящее время адвокаты экс-банкира приступили к их изучению. По второму делу бывшему банкиру предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а также по статье о создании преступного сообщества.

4 сентября Мещанский районный суд Москвы продлил Хотину пребывание в СИЗО на три месяца.

В декабре 2023 года бывшего владельца «Югры» обвинили в растрате более 23,6 млрд рублей — по первому делу. После чего, в 2024 году суд приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима и национализировал его имущество.

