В ЦБ РФ высказались о снижении ключевой ставки

Давление на Центральный банк РФ с призывами быстрее снижать ключевую ставку может негативно влиять на инфляционные ожидания. Об этом в эфире радиостанции РБК заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

«Мы точно не расцениваем экспертные мнения, которые от случая к случаю отличаются от наших, как какую-то атаку, вне зависимости от спектра этих мнений. Совет директоров принимает решение по ДКП исходя из своего понимания текущей ситуации», — сказал он.

ЦБ на заседании 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку — на 1 процентный пункт, до 17%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор выбирал между сохранением ключевой ставки и ее снижением.

Эксперты назвали решение Центробанка осторожным, отметив, что многие ожидали снижения ключевой ставки до 16%. Российский фондовый рынок отреагировал на решение Банка России падением. Почему ЦБ решил именно так и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам назвали сроки возвращения ключевой ставки к однозначным значениям.