Россия ввела пошлину на экспорт льна и квоты на вывоз кукурузы

Правительство РФ установило пошлину на экспорт льна и квоты на вывоз кукурузы
Томас Тхайцук/РИА Новости

Правительство России установило временную экспортную пошлину на вывоз масличного льна за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также ввело региональные тарифные квоты на экспорт кукурузы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно постановлению, ставка пошлины на лен составит 10% от таможенной стоимости сырья. Мера будет действовать до 31 августа 2026 года и, по планам правительства, позволит увеличить загрузку отечественных предприятий по переработке льна.

Также были установлены квоты на беспошлинный вывоз за пределы ЕАЭС кукурузы, произведенной в Приморском крае и Амурской области. Для Приморья лимит составит 280 тысяч тонн, для Амурской области — 130 тысяч тонн. Отмечается, что мера поможет местным производителям реализовать излишки своей продукции за рубежом при отсутствии спроса со стороны соседних регионов.

3 октября в Минфине предложили ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на зарубежные товары в маркетплейсах. Согласно документу, в 2027 году НДС для товаров, ввезенных в Россию из-за рубежа, составит 5%, в 2028-м — 10%, а в 2029-м — 15%. Начиная с 2030 года налог вырастет до 20%, говорится в законопроекте. Платить НДС предстоит иностранным продавцам и российским маркетплейсам, которые реализуют на своих площадках зарубежную продукцию.

Ранее Трамп заявил, что российская экономика «катится к чертям».

