В Минэнерго ответили на вопрос о возможности запрета экспорта дизеля для НПЗ

Минэнерго: возможность запрета экспорта дизеля для НПЗ не рассматривается
Shutterstock

Российские власти пока не рассматривают вариант с ограничением экспорта дизельного топлива для нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

«Министерство энергетики <...> в настоящее время не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива для его производителей. Указанный вопрос не обсуждался на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что принимают меры для обеспечения населения топливом и ежедневно наблюдают за ситуацией на рынке нефтепродуктов.

О том, что в России якобы введут запрет на экспорт дизельного топлива для производителей, чтобы избежать его дефицита и остановить повышение биржевых цен, 3 октября сообщила газета «Известия». Журналисты утверждали, что соответствующее решение было принято на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое состоялось в Минэнерго.

Ранее в России предрекли закрытие 20% АЗС.

