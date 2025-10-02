На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Грозит крахом бизнеса»: в России предрекли закрытие 20% АЗС

Топливный эксперт Бунина: в РФ могут закрыться 20% независимых АЗС
close
Антон Белицкий/Global Look Press

На фоне рекордных оптовых цен на топливо и требований со стороны ФАС к владельцам сетей АЗС обосновать повышение стоимости бензина в этой сфере может случиться «разрушение бизнеса». Это приведет к закрытию или слиянию порядка 15-20% независимых АЗС, предупредила в беседе с НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

По мнению специалиста, с учетом сложившейся ситуации требование ФАС выглядит необоснованным. Направлено оно к независимым АЗС, которые уже вынуждены покупать топливо по ценам, которые значительно превышают его стоимость для вертикально интегрированных компаний. Такие АЗС просто пытаются «выкрутиться» и выжить, подчеркнула эксперт.

«Они повышают цены, и вопрос ФАС понятен, но здесь все очень легко объясняется – биржевые цены очень высоки. Для независимых станций ситуация очень тяжелая, выживет сильнейший. Это все может привести к разрушению бизнеса», — считает Бунина.

При этом она согласилась, что независимые автозаправки, число которых от общего не превышает 20%, торгуют по невыгодным ценам (в среднем на пять рублей выше), из-за чего теряют покупателей. На этом фоне таким АЗС проще присоединиться к франшизе крупных компаний за счет слияния, чем работать под собственным брендом, заключила Бунина.

Напомним, 30 сентября газета «Известия» сообщила, что на фоне сокращения производства бензина и дизельного топлива на российских НПЗ и рекордного роста биржевых цен владельцы сетей АЗС в регионах начали получать письма от ФАС. В них ведомство требует компании отчитываться о количестве топлива, а также обосновывать повышение цен на него. Если ФАС сочтет рост цен экономически необоснованным, владельцам сетей грозят административные штрафы, предписания о снижении стоимости и даже приостановка деятельности в случае систематических нарушений.

Ранее эксперты раскрыли, когда в России стабилизируется ситуация с бензином.

