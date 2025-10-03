На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван размер ущерба для ЕС от конфискации активов России

РИА Новости: ЕС может потерять $266 млрд из-за конфискации активов России
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Европейские страны могут потерять не менее $266 миллиардов инвестиций в российскую экономику в случае конфискации замороженных российских активов. Такие расчеты приводит РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.

В настоящее время Евросоюз обсуждает возможность выдачи Украине кредита под обеспечение замороженных российских активов. Однако единого подхода к этому вопросу нет — такие страны, как Бельгия и Франция, выступают против инициативы, опасаясь последствий для финансовой системы.

По данным агентства, в европейских юрисдикциях заблокировано около $236 миллиардов российских активов, причем большая часть (228 миллиардов) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Швейцария заморозила российские активы на $8,4 миллиарда.

2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки Запада конфисковать российские замороженные активы являются актом воровства, который не может остаться без ответа.

Ранее страны Запада прокредитовали Украину за счет российских активов.

