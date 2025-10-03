Юрист предупредила о рисках при покупке вторички

Наследственные вопросы являются одними из самых частых юридических рисков при покупке жилья на вторичном рынке. Об этом Pravda.Ru рассказала доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

По ее словам, иногда родственники, которые не знали о продаже квартиры, могут оспорить сделку. Кроме того, важно запросить нотариальное согласие второго супруга, если квартиру купили в браке. Отдельные риски есть в случае продажи квартиры с несовершеннолетними собственниками, поэтому эксперт посоветовала убедиться, что их права соблюдены.

«Нередки случаи, когда продают квартиру по поддельной доверенности — важно убедиться, что она зарегистрирована и не отозвана. Следует заказать выписку о переходе прав собственности, проверить продавца по базам судебных дел и банкротств и запросить справку о зарегистрированных жильцах. Если есть возможность, лучше лично пообщаться с собственником», — добавила Айвар.

Нотариус Москвы Антон Макаров до этого говорил, что приобретение квартиры на вторичном рынке жилья может грозить многими проблемами, поэтому следует внимательно отнестись к проверке всех необходимых для сделки документов. В первую очередь важно запросить у собственника выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Ранее в России заявили об оживлении рынка «вторички».