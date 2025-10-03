В России ожидают резкого падения сбора гречки

В России ожидается резкое падение сбора гречки в связи с сокращением посевных площадей. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

В текущем году посевные площади под гречиху составили 746,4 тыс. га, что на 32,4% меньше по сравнению с прошлым годом. Показатель стал минимальным за 22 года, отмечает издание.

По мнению директора центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрея Кучерова, урожай гречихи (ее урожайность является одной из самых низких среди крупяных и зерновых культур) по итогам года сократится на 10–30%, несмотря на благоприятные погодные условия.

В предыдущие несколько лет в России сформировались значительные запасы гречки, которые привели к снижению цен и сбавили к культуре интерес аграриев. Теперь же цены начнут расти.

До этого сообщалось, что сборы гречихи в 2025 году снизятся по сравнению с прошлым годом до 788 тысяч тонн, что будет минимумом с 2019 года.

Ранее в России собрали 100 млн тонн зерна.