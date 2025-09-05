В России с начала года собрали 100 млн тонн зерна

Минсельхоз: в России с начала года собрали 100 миллионов тонн зерна

С начала 2025 года суммарные сборы зерна в России составили 100 миллионов тонн. Об этом сообщили на сайте Минсельхоза России.

«Уборочная кампания в России в активной фазе. На сегодняшний день собрано уже 100 млн тонн зерна нового урожая - это на 7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года», — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что средняя урожайность увеличилась на 12% - до 33,7 центнера с гектара против 30,2 ц/га годом ранее. Лидерами среди регионов по данному показателю стали Калининградская область, Республика Адыгея, а также Брянская область.

До этого сообщалось, что Россия рассматривает возможность покупки у Китая десяти балкеров для экспорта зерна из-за высоких цен на их строительство в РФ. «Росагролизинг» и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) согласовали подход к созданию балкерного флота для экспорта зерна из России. Для этого потребуется 61 крупнотоннажное судно.

Ранее в РФ опровергли фейк о торговле краденым зерном в портах Мариуполя и Бердянска.