Российские международные резервы достигли нового рекорда

Международные резервы России достигли $713,3 млрд и установили новый рекорд. Это следует из материалов Центробанка.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 26 сентября 2025 года составили 713,3 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 0,7 млрд долларов США, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки», — сказано в сообщении.

25 сентября сенатор Алексей Пушков заявил, что несмотря на сотни санкций со стороны США и 19 санкционных пакетов Евросоюза, золотовалютные резервы России продолжают расти.

По данным Банка России, с 12 по 19 сентября они увеличились на 1,1% и достигли $712,6 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы — это наиболее ликвидные активы, которыми распоряжаются Центральный банк и правительство. В их состав входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и средства в зарубежной валюте.

Ранее Силуанов назвал основной драйвер роста российской экономики.