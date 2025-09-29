На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силуанов назвал основной драйвер роста российской экономики

Силуанов: основным драйвером роста экономики России остается внутренний спрос
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Основным драйвером роста российской экономики остается потребительский и инвестиционный спрос. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ТАСС.

Силуанов отметил, что основой спроса является рост реальных заработных плат и доходов населения страны.

По словам министра, рост зарплат будет обеспечиваться повышением производительности труда, в том числе с помощью использования современных технологий. Кроме того, за счет исключения избыточных обязательных требований и других системных мер по улучшению регуляторики и целевой работы в отраслях социальной сферы, в целом в государственном секторе экономики.

«Основным фактором станет и повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов. Это касается государственных инвестиций и инвестиций естественных монополий. Для частного бизнеса предусмотрено улучшение инвестиционного климата через национальную модель ведения бизнеса», — добавил министр.

Также Силуанов заявил, что порог доходов малого и среднего бизнеса для уплаты НДС в России снижен с 60 млн до 10 млн, чтобы пресечь незаконные схемы, а не ради сбора дополнительных средств.

Ранее Минфин России предложил ужесточить условия семейной ипотеки.

